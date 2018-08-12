فيديو.. 2018 عام جديد فى إنجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتبت هبة حسام

على مدار 3 أعوام متتالية، ومنذ أن عُين أول مجلس إدارة لها فى نوفمبر 2015، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس تسير فى طريق تنمية محور القناة.

معلومات تلخص أهم إنجازات الهيئة الاقتصادية فى استكمال تنمية محور قناة السويس منذ بداية عام 2018 وحتى الآن.

ـ 11 يناير 2018 تسليم أراضى بولاريس والسخنة للبتروكيماويات

ـ الانتهاء من المحطة الرئيسية للمحولات المغذية للمنطقة الاقتصادية يناير 2018

ـ 27 فبرايرتوقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "السخنة العالمية"

ـ أبريل 2018 توقيع مذكرة تفاهم مع أكبر الموانئ البرازيلية "سانتوس وايتاكاى"للتدريب وتبادل الخبرات

ـ بروتوكول تعاون مع هيئة إدارة المناطق الصناعية في أبريل الماضى لدعم الاستثمار بالمنطقة

ـ إنشاء مشروع للزجاج بتكنولوجيا أوروبية بنحو 250 مليون دولار 19 أبريل

ـ توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء تحالف ثلاثى لتطوير مشروع الميناء الجاف بـ6 أكتوبر

ـ 8 مايو إطلاق مشروع "ترانس لوج ميد" لخدمة الموانئ المصرية والأرورمتوسطية

ـ 26 يونيو توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لوجيستى شرق بورسعيد

ـ توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالعين السخنة 30 يونيو