فيديو وصور .. باحث يعرض كيفية مواجهة السرطان بالمؤتمر الدولى لصيدلة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

قدم الباحث طه عبد المهيمن طه مدرس الفيزياء بكلية الهندسة الالكترونية جامعة المنوفية، بحثا لمواجهة السرطان والقضاء علية، جاء ذلك ضمن فاعليات المؤتمر الدولى الأول بكلية الصيدلة جامعة المنوفية .

وعرض الباحث ما يتم من خلال بحثة تحضير مادة مغناطيسية تستخدم لتحميل العلاج عليها لتوصيله للمكان المصاب بجسم الانسان، والتى تعتبر الطريقة المستخدمة فى تحضير المادة صديقة للبيئة ، وتكلفتها بسيطة بالمقارنة بالطرق الأخرى.

وأكد الباحث على أن تكلفة التنفيذ لهذا البحث بسيطة جدا وغير مكلفة ونتائجها ستكون جيدة جدا للقضاء على السرطان بشكل كامل، لافتا إلى أن هذه الطريقة يمكن تعميمها لتحضير المركبات المغناطيسية الأخرى وكذلك يمكن تطبيقها فى الصناعة مباشرة .

وناشد الباحث هيئة البحث العلمى بأن تقوم باستغلال البحوث المصرية والتى تساهم بشكل كبير في النهوض بمصر والقضاء على أى أمراض وفى إطار تحقيق أعلى معدلات من الاستفادة من الباحثين حتى يتمكنوا من بذل المزيد من الجهد .



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