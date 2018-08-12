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فيديو.. مظاهرات حاشدة فى ألمانيا للمطالبة بتقنين تدخين "الماريجوانا"

الأحد، 12 أغسطس 2018 09:10 م
فيديو.. مظاهرات حاشدة فى ألمانيا للمطالبة بتقنين تدخين "الماريجوانا" تدخين الماريجوانا - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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تظاهر الآلاف فى العاصمة الألمانية برلين مطالبين بتقنين الماريجوانا ، وحمل المتظاهرون الذين قدر عددهم بـ4 آلاف شخص، شعار "التوضيح بدلا من الحظر"، واعتبرت المظاهرة الأكبر بين المظاهرات المطالبة بتقنين الماريجوانا كمادة خام وكدواء ووسيلة مكيفات.

ووفقا لصحيفة "اكونوميستا اوى" المكسيكية فإن المتظاهرين قالوا ان الدولة  بمقدورها، فى حال تقنين الماريجوانا ، أن تفرض ضرائب عليها، وتجمع مليارات، وكتب متظاهرون على لافتات "لا متعة دون حشيش"، و"قل لا للمحققين الجنائيين فى مجال المخدرات".

وقد تكون الماريجوانا مفيدة فى علاج بعض الأمراض الجلدية بالرغم من أنها تندرج تحت قائمة المخدرات، والخبراء أكدوا فعالية النبات فى الحد من الأعراض المصاحبة لبعض امراض الجلد.

وبدأ العمل بتطبيق قانون فى ألمانيا يسمح بالحصول على الماريجوانا بوصفة طبية للحالات المرضية الخاصة، والآلام المزمنة التى تستدعى استخدامه لأغراض طبية فقط، وتدفع تكاليفها من التأمين الصحى.

وقال فيرنر جراف، رئيس حزب الخضر فى برلين: "لا يزال أهل برلين يفقدون رخص قيادتهم فقط لضبطهم يتعاطون الحشيش فى منزلهم أو في الحديقة أو فى  أى مكان آخر"، وطالب بإنهاء هذا الوضع فى كل أنحاء ألمانيا.

 

 

 

 


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