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فيديو.. سعد الهلالى: يمين "أنتى طالق بالتلاتة" يحتسب طلقة واحدة

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:01 م
فيديو.. سعد الهلالى: يمين "أنتى طالق بالتلاتة" يحتسب طلقة واحدة الدكتور سعد الدين الهلالى
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن لفظ "أنتى طالق بالتلاتة"، عندما يقوله الرجل لزوجته يحتسب طلقة واحدة كما كان معمول به فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن منذ عهد الإمام عمر بن الخطاب، إلى عهد قريب فى عصرنا الحالى كان يحتسب ثلاث طلقات، بعدما أقر الفاروق ذلك وصدق عليه أصحابه، لافتاً إلى أن بن تيمية هو الذى شذ وقال بأنه يكون طلقة واحدة وقد اكتوى بنار المعارضين.

وأضاف "الهلالى"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه رغم أن رأى بن تيمية شاذ إلا أنه تم العمل به بعدما كشر الشعب عن أنيابه بسبب ضياع الأسر، لافتاً إلى أن الشعب عندما يطالب بحقه يحصل عليه.

وأكد أستاذ الفقه المقارن، على أن الشعب هو السبيل إلى تنوير الخطاب الدينى وتصحيحه، وتابع:"أنا عاوز الشعب يفتح"، لافتاً إلى أن أوصياء الدين يتلاعبون بالشعب ويقولون أن هذه الفتوى شاذة والأخرى صحيح حتى لا يكون الخيار للشعب فيما يتناسب معه ويكون موافقا لأحكام الفقهاء. 

 

 


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سعد الدين الهلالى

فقه مقارن

الازهر الشريف

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90 دقيقه

قناه المحور

الطلاق الشفوى




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