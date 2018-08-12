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فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يعلن رصد40 مليار جنيه لتحقيق 10مليار متر مكعب مياه سنويًا

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:31 ص
فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يعلن رصد40 مليار جنيه لتحقيق 10مليار متر مكعب مياه سنويًا الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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كشف الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن رصد مبلغ 40 مليار جنيه فى الخطة العاجلة 2018 – 2021  لتحقيق عائد مائى يبلغ 10 مليار متر مكعب سنويًا.

وأضاف فى كلمته خلال فعاليات افتتاح، قناطر أسيوط الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للإصلاح، وبدأ تنفيذ البرنامج من خلال حزمة إصلاحات بدأت تؤتى نتائجها، مشيرا إلى أن دعم عجلة الاستثمار والبناء أحد أهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادى.

وأوضح الوزير عرفان، أن هناك تحديات عظيمة تواجهها مصر فى مجال الأمن المائى وإدارة المياه، حيث تأتى معظم مواردنا المائية المتجددة من خارج البلاد، وأجيالنا بحاجة لرفع مستوى الإدراك والوعى للحفاظ على المياه، وانطلاقًا من ذلك سارعت الدولة بوضع المحاور الأساسية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أن مبلغ الـ 40 مليار جنيه فى الخطة العاجلة 2018 – 2021  لتحقيق عائد مائى يبلغ 10 مليار متر مكعب سنويًا، تم رصده بخلاف ما سبق من مشروعات خلال الفتر 2014-2015، بجانب مشروعات الطاقة الشمسية، مع تطوير مجرى نهرى النيل، وتطوير أنظمة الصرف المغطى.


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