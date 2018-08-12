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الأحد، 12 أغسطس 2018 12:08 م
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فرنسا تعرب عن أسفها لتصاعد العنف فى قطاع غزة

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:07 م
فرنسا تعرب عن أسفها لتصاعد العنف فى قطاع غزة وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان
كتبت: إنجى مجدى
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أعربت فرنسا عن أسفها لتصاعد العنف بين إسرائيل وقطاع غزة، كما أدانت إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، داعية جميع الأطراف لضبط النفس والتقيد بوقف إطلاق النار تفاديا لوقوع المزيد من الضحايا المدنيين.
 
 
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان، الأحد، تسلط هذه الأحداث الضوء على ضرورة السعى إلى إيجاد حل سياسى دائم لقطاع غزة وتوفير السبل الناجحة للتصدى للأزمة الإنسانية التى تفتك بالشعب الفلسطينى.
 
 
وأضافت "لا بد من رفع الحصار من جهة مع الحرص على مراعاة مخاوف إسرائيل الأمنية، وتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين أنفسهم وإعادة بسط السلطة الفلسطينية كامل نفوذها فى غزة من جهة أخرى". وستواصل فرنسا، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، حشد جهودها من أجل دعم المساعى المبذولة فى هذا الصدد.
 

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غزة

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