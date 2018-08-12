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عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 20837 حاجا

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:12 ص
عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 20837 حاجا الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى اليوم الأحد، 20837 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها  19179 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 1658 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 41 حالة الى المستشفيات السعودية، فيما غادرت  15 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 26 حالة تتلقى العلاج اللازم.
 
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء غسيل كلوي ل17 حالة بالمستشفيات السعودية، بإجمالى 40 غسلة كلوية، لافتاً إلى أن الفريق الطبى توجه مباشرةً إلى جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها فور وصولهم للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.
 
 وأكد "مجاهد" عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، مشيراً الى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات للتوعية للحجاج بالاجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.
 
الجدير بالذكر أنه قد تم تسجيل 6 حالات وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.

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