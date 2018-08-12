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الأحد، 12 أغسطس 2018 02:53 م
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ضبط 84 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات فى حملة مرورية بالغربية

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:50 م
ضبط 84 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات فى حملة مرورية بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب، ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 84 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات، ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 270 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 552 مخالفة فورية، مقابل تحصيل 41850 ألف جنيه غرامات، وتم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

 


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