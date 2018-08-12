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ضبط 547 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:16 م
ضبط 547 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية مكبرة بالقليوبية حبس
القليوبية نيفين طه
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نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم فى قضايا الجنائية.
 
ووفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم بقضايا جنائية، أسفرت الحملة عن ضبط 547 محكوما عليه، وتنفيذ 4031 حكما، 3343 حكما غرامة، وضبط 8 قضايا جنايات، وتحصيل مبالغ مالية قدرها 28350 جنيه، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 


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