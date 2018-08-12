ضبط 2 طن زيت طعام مجهول المصدر و1000 لتر سولار فى حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة وجمال أبو الفضل

شنت الأجهزة ألأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية عن ضبط "ر ع ال "43 سنة صاحب مخزن زيوت طعام كائن بمدينة إيتاى البارود لقيامه بحيازة وتخزين زيت طعام مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره وضُبط بحوزته 2 طن زيت طعام.

وضبط "ع م س 24 سنة" تاجر مواد بترولية بمركز إيتاى البارود لقيامه بإدارة وبيع مواد بترولية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وكذا تجميعه مواد بترولية مدعمة لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته 1000 لتر سولار وماكينة شفط السولار .

كما أسفرت الحملة عن ضبط " أ م ص" 39 سنة سائق ومقيم بندر حوش عيسى لقيامه بتجميع كمية من كراتين المعسل المغشوش والمقلدة للعلامات التجارة المسجلة، على السيارة قيادته، حال سيرة بها بطريق دمنهور- حوش عيسى وضُبط بحوزته عدد1100 باكو معسل.



وضبط "ع ح ع 44 سنة " صاحب محل لبيع الأدوات البيطرية كائن بمدينة دمنهور لقيامه بحيازة وعرضه للبيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية.

كما أسفرت الحملة التى شارك فيها المقدم محمد حمدى رئيس قسم المرافق، عن رفع وإزالة 759 إشغال طريق ثابت ومتحرك وعشش وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.

ومن ناحية أخرى تم تحرير 2656 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية.

كما تم ضبط "ت ن ال ع 27 سنة" عاطل ومقيم سيدى غازى قسم كفر الدوار مسجل شقى خطر وبحوزته فرد خرطوش عيار12 مم محلي الصنع وطلقه من ذات العيار، " م م ع 33 سنة"عاطل ومقيم المنشية قسم كفر الدوار وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم محلي الصنع، تم العثور على بندقية آلية عيار 7.62 X39 مم تحمل رقم 25014752 بالخزينة الخاصة بها، طلقة من ذات العيار بماسورة السلاح، 3 فارغ طلقة من ذات العيار بناحية قرية سين مركز بدر في واقعة المحضر اللازم إداري مركز شرطة بدر "انتحار".