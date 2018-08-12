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ضبط عاطل مطلوب على ذمة قضايا خطف وشروع فى قتل بحوزته 150 جرام حشيش بقنا

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:15 م
ضبط عاطل مطلوب على ذمة قضايا خطف وشروع فى قتل بحوزته 150 جرام حشيش بقنا حشيش - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، من ضبط عاطل مطلوب على ذمة قضايا خطف وشروع قتل، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، أثناء تواجده بمحطة قطارات المحافظة.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ يفيد بضبط "طه.ع.م" 34 سنة سبق اتهامه فى 4 قضايا خطف، آخرهم قضية "شروع فى قتل" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتين "تبديد"، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت  150 جرام بقصد التعاطى، وذلك أثناء تواجده بمحطة قنا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم.

 

 


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