ضبط سجائر مجهولة المصدر وسولار مدعم فى حملة تموينية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع المدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء، أسفرت عن ضبط سجائر مجهولة المصدر وسولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وسلع غذائية غير مدون عليها السعر.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "محمد ي ح 37سنة" صاحب مصنع اكسسوار ساعات حائط بقرية السجاعية مركز المحلة وبحوزته 500 لتر سولار مدعم فى المحضر 46530 جنح مركز المحلة، وضبط "عادل ر ع 26سنة" صاحب محل لبيع السجائر بمنطقة أبو شاهين أول المحلة مقيم بشارع سكة طنطا ثان المحلة وبحوزته 480 علبة سجائر مجهولة المصدر فى المحضر 9192 جنح قسم أول المحلة.

كما تم ضبط "عصام ع ع 51سنة " صاحب محل بقالة بقرية محلة منوف مركز طنطا وبحوزته 380 علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير فى المحضر 802 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط "باسم و ص 39سنة" صاحب محل بقالة ببندر كفر الزيات وبحوزته 108عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر 25755 جنح مركز كفر الزيات، وضبط "محمد ا ع 18سنة" صاحب محل بقالة بقرية ميت حبيش مركز طنطا وبحوزته 96 عبوة مواد غذائية غير مدون عليه السعر فى المحضر 788 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.