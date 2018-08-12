صور.. مصرع شخص وإصابة 5 إثر حادث تصادم 4 سيارات بمحور كورنيش النيل
الأحد، 12 أغسطس 2018 06:14 م
جانب من الحادث
كتب عبد الرحمن سيد
لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون إثر حادث تصادم 4 سيارات بمحور كورنيش النيل بمنطقة طرة، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق اتجاه حلوان، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور كورنيش النيل بوقوع حادث مرورى وتم انتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
جانب من الحادث
تهشم السيارات نتيجة الحادث
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