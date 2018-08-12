صور.. مصرع شخص وإصابة 5 إثر حادث تصادم 4 سيارات بمحور كورنيش النيل

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون إثر حادث تصادم 4 سيارات بمحور كورنيش النيل بمنطقة طرة، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق اتجاه حلوان، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور كورنيش النيل بوقوع حادث مرورى وتم انتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.