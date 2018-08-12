صور.. مدير أمن القاهرة يقود حملات رفع الإشغالات وملاحقة التوك توك

كتب إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة شملت كافة قطاعات العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تدار دون ترخيص.

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إزالة كل أوجه الإشغالات والتعديات والمخالفات، وتحقيق الانضباط بالمناطق الهامة والحيوية بالعاصمة، وذلك بمشاركة رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، وبمشاركة إدارة شرطة المرافق، وكافة أجهزة المديرية المعنية.

وشملت الحملات استهداف قطاع القاهرة الجديدة "الطريق الدائري من أعلى طريق السويس حتى أعلى المثلث دائرة قسمى التجمع الأول ، التجمع الخامس"، وفى قطاع الشرق تم استهداف "الطريق الدائرى والمناطق الكائنة أعلى واسفل الطريق و متفرعاته دائرة قسم المرج ،ميدان المطرية ، ، السلام ، المطرية ، مصر الجديدة " ، وفى قطاع الغرب تم استهداف مناطق "الموسكى ، الأزبكية ، عابدين ، الجمالية ، السيدة زينب "، وفى قطاع الشمال تم استهداف "ميدان الساحل ، منطقة شبرا، الأميرية ، روض الفرج ، الوايلى ، الزيتون ، الحدائق"، وفى قطاع الجنوب تم استهداف "الطريق الدائرى من أعلى المثلث حتي أعلى المنيب دائرة قسم شرطة البساتين ، مناطق الخليفة ، حلوان ، المقطم ، مصر القديمة".

ونجحت الحملات فى مجال المرافق عن تنفيذ 805 إزالة إدارية، 112إشغال طريق، وضبط 48بائع جائل، 3 مخالفات عدم حمل شهادة صحية ، 17محضر تلوث بيئة ، 23 محاضر بدون ترخيص ،7عربة يد عجل لبيع الخضار ، 3 تروسيكل لبيع الموز- 3 سيارات متروكة .

وفى مجال المرور تم ضبط 2331مخالفة كلبش، 52 تعطيل حركة المرور، 892 سحب تراخيص 3094 مخالفات نموذج 125، 19 طمس لوحات ، 54 الأنتظار فى الممنوع ، 23ملصقات ومعلقات ،100 مخالفة شروط الترخيص ، 34 حظر سير النقل ، 37 بدون رخصة قيادة 101, أنبعاث دخان ، 125 أمن ومتانة ، 38 دراجات بخارية ، 42 حجز توك توك ، 3حجز مركبات )

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف التواجد الأمني لإعادة المظهر الحضاري للشارع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي ميادين وشوارع العاصمة وغلق كافة المقاهي المخالفة وتنظيم الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة إنتشار التوك توك بعدد من المناطق.



ازالة الاشغالات



جانب من حملات ازالة الاشغالات



حملات ازالة الاشغالات



حملات المرور ضد السيارات المخالفة



حملات المرور



رفع الاشغالات من شوارع العاصمة



ضبط التوك توك المخالفين