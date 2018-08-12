صور.. محافظ القليوبية فى جولة مفاجئة لمدينة الخصوص

القليوبية - نيفين طه وإبراهيم سالم

قام اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة صباح اليوم، لتفقد شوارع مدينة الخصوص، يرافقه الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشدد المحافظ، على رفع تراكمات القمامة ودهان الأرصفة والأعمدة، بالإضافة إلى تطوير الميادين والأنفاق والقضاء على الإشغالات، وضرورة تحقيق الإنضباط المرورى والقضاء على المواقف العشوائية، وإنشاء جراجات ودهات العمارات التى تطل على الطريق الدائرى والمصالح الحكومية بألوان موحدة.

كما أمر عشماوى، بتطهير الترع والمصارف ورفع نواتج التطهير وتمهيد جسورها، وتجميل الميادين وإضاءتها وتشجيرها، وعمل نافورات لكى تظهر الشكل الحضارى والجمالى، ومراجعة كافة كابلات الكهرباء العمومية ودهان البدلورات، وتطوير كورنيش ترعة الإسماعيلية، بطول المدنية، وتطوير ما يلزم من الأندية ومراكز الشباب، وعمل مسح شامل لتطوير كل المدارس، وتنظيم الأسواق، وإنهاء أى عشوائية، كما وجه بالتنسيق لخلق أفاق جديدة، وإيجاد فرص عمل للشباب، وإنشاء مشروعات صغيرة وعمل منافذ بيع بأسعار مخفضة.



محافظ القليوبية يتفقد مدينة الخصوص



محافظ القليوبية يتفقد مدينة الخصوص



محافظ القليوبية يتفقد مدينة الخصوص



محافظ القليوبية يتفقد مدينة الخصوص



محافظ القليوبية يتفقد مدينة الخصوص



محافظ القليوبية يتفقد مدينة الخصوص



محافظ القليوبية يتفقد مدينة الخصوص



محافظ القليوبية يتفقد مدينة الخصوص