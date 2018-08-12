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صور..محافظ الإسكندرية ونائب وزير الزراعة يتفقدا معمل بحوث الأغذية بالإسكندرية

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:25 م
صور..محافظ الإسكندرية ونائب وزير الزراعة يتفقدا معمل بحوث الأغذية بالإسكندرية محافظ الإسكندرية وونائب وزير الزراعة يتفقدا معمل بحوث صحة الإغذية
الإسكندرية - جاكلين منير
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تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم معمل بحوث صحة الأغذية بميناء الإسكندرية للتأكد من مراحل فحص ومعاينة العينات الغذائية القادمة إلى الميناء، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.

كما تفقدا معامل التحاليل التى يتم حاليا فيها ولأول مرة تدريب طلاب كلية الطب البيطرى بجامعة الإسكندرية فى معامل فحوص الأغذية بميناء الإسكندرية، لتكوين كوادر شابة قادرة على مواجهة سوق العمل.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف محمد ناظم عميد كلية طب بيطرى جامعة الإسكندرية، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد البحوث الحيوانية.

واستفسر سلطان ومحرز، من الطلاب الذين يتم تدريبهم فى معامل بحوث صحة الأغذية عن مدى استفادتهم من التدريب ومراحل التدريب ومدى استعداد الطلاب لدخول سوق العمل، والمدة التى يقضونها فى التدريب وكيفية التعرف على العينات الصالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم تكريم الأطباء القائمين على تدريب الطلاب.

وأكد المحافظ، أن الهدف الأساسى هو تحقيق الصالح العام، وتخريج جيل من الأطباء المتخصصين والقادرين على فحص العينات وإخراج منتج سليم وصالح للاستهلاك الآدمى، مشيراً إلى أن معمل صحة الأغذية بميناء الإسكندرية، يعتبر من أهم المعامل المنوط بها فحص العينات الغذائية القادمة إلى الإسكندرية، لهذا يتم فيه تدريب الطلاب على الطبيعة.

ومن جانبها أكدت منى محرز "إننا لا نريد خريجا درس على المستوى النظرى فقط، بل نريد تخريج طبيب مدربا تدريبا يؤهله لسوق العمل".

تكريم العاملين
تكريم العاملين

 

مركز البحوث بالمنياء
مركز البحوث بالمنياء

 

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 


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