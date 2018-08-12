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صور.. فيضانات الفلبين تتسبب فى إجلاء المئات وانقلاب السيارات وغرق الشوارع

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:37 م
صور.. فيضانات الفلبين تتسبب فى إجلاء المئات وانقلاب السيارات وغرق الشوارع انقلاب سيارة بسبب الفيضانات فى الفلبين
كتب محمد سعودى ووكالات
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تسببت الفيضانات التى اجتاحت الفلبين، اليوم الأحد، فى إصابة الشوارع بالشلل التام، كما أدت إلى انقلاب عدد من السيارات وغرق بعضها، فضلا عن إجلاء المئات من منازلهم بعدما هطلت الأمطار الغزيرة فى العديد من المناطق.

وأجلت السلطات الفلبينية، أمس السبت، أكثر من 400 شخص، وأغلقت مدارس فى العاصمة مانيلا، فيما غمرت مياه الفيضانات مناطق كثيرة جراء الأمطار الغزيرة .

وأظهرت صور بثتها وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، انقلاب عدد من السيارات فى الشوارع التى اجتاحتها مياه الفيضانات، مع حدوث فوضى فى بعض الشوارع التى اجتاحتها الأمطار الغزيرة.

وفلا وقت سابق، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية فى الفلبين أعلى تحذير من هطول أمطار فى منطقة مانيلا والأقاليم المجاورة؛ نظرًا لأن عاصفة قوية شمال البلاد زادت من هطول الأمطار الموسمية، وحذرت الهيئة الأشخاص عبر رسائل نصية من حدوث فيضانات خطيرة.

وقالت السلطات إنه جرى إجلاء 460 شخصًا على الأقل إلى أماكن أكثر أمنًا فى مدن فالنزويلا ومالابون وكويزون سيتي، وتم إغلاق المدارس فى مانيلا والأقاليم القريبة، السبت، وإلغاء رحلة طيران داخلية، وغمرت المياه بعض الطرق.

وتشهد الفلبين، التى تعد واحدة من الدول الأكثر عرضة للكوارث فى العالم، ما متوسطه 20 إعصارًا فى العام تهب فوق المحيط الهادئ.

الفوضى تجتاح شارع بالفلبين
الفوضى تجتاح شارع بالفلبين

 

المنازل تغرق فى مياه الفيضانات
المنازل تغرق فى مياه الفيضانات

 

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

 

جانب من فوضى فى شارع بالفلبين
جانب من فوضى فى شارع بالفلبين

 

رجل يزيل الطين أمام منزله
رجل يزيل الطين أمام منزله

 

رجل يسير فى الشارع
رجل يسير فى الشارع

 

شخصان قرب سيارة انقلبت بسبب الفيضانات
شخصان قرب سيارة انقلبت بسبب الفيضانات

 

غرق سيارة
غرق سيارة

 

فلبينى يسير تحت الأمطار
فلبينى يسير تحت الأمطار

 

مياه الفيضانات فى الفلبين
مياه الفيضانات فى الفلبين

 

 


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