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صور.. طارق الملا يتفقد معمل تكرير الإسكندرية للبترول

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:40 م
صور.. طارق الملا يتفقد معمل تكرير الإسكندرية للبترول طارق الملا وزير البترول
كتب أحمد أبو حجر
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تفقد المهندس طارق الملا وزيرالبترول والثروة المعدنية، معمل تكرير الإسكندرية للبترول، لمتابعة سير العمل فى الوحدات الإنتاجية القائمة وكذلك الموقف التنفيذى للأعمال الحالية وفقاً للبرامج الزمنية المخطط تنفيذها، لرفع الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية الرئيسية خاصة البوتاجاز والسولار ووقود النافتا والترباين والمازوت والأسفلت، وهو ما يساهم إيجابياً فى تلبية احتياجات السوق المحلى من تلك المنتجات والحد من الاستيراد، وكذلك توفير منتجات التغذية الرئيسية لعدد من الشركات البترولية المجاورة.

وأكد الملا أن برنامج تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية الجارى تنفيذه  يسير بمعدلات جيدة باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وبمراعاة تطبيق كافة الاشتراطات البيئية، مشدداً على أهمية الاهتمام بالعنصر البشرى بصفته العنصر الأهم للعملية الإنتاجية وذلك من خلال التدريب وتنمية المهارات لرفع مستوى الكفاءات مع ضرورة توفير المزيد من معايير الأمان والسلامة والصحة المهنية. 

وقام الوزير بتفقد وحدة الاستخلاص باستخدام مذيب NMP صديقة البيئة بدلاً من مادة الفينول الجارى تنفيذها بهدف تحقيق التوافق والالتزام البيئى وزيادة وتحسين جودة إنتاج زيوت التزييت عالية الجودة ، فضلاً عن خفض نفقات الصيانة على المعدات وتحسين متطلبات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى خفض معدلات استهلاك الطاقة، وتبلغ إجمالى تكلفة الوحدة 240 مليون جنيه.

وخلال الزيارة الميدانية استعرض المهندس مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول موقف إنتاج معمل التكرير من المنتجات البترولية الرئيسية والثانوية التى تسهم فى سد جانب من احتياجات السوق المحلى، وأشار إلى أن المشروعات الجديدة الجارى دراستها لزيادة الطاقات التكريرية والتى تشمل إقامة مشروعين جديدين للتقطير، وأضاف أن مشروعات الإحلال والتجديد والتطوير التى يوليها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أهمية كبرى تستهدف رفع كفاءة الطاقة التكريرية للوحدات الإنتاجية الحالية ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة لتطوير نظم ووسائل الأمن الصناعى وحماية البيئة .

رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد حتحوت نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والكيميائى أشرف الشامى نائب رئيس الهيئة للتكرير والمهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت وعدد من كوادر وشباب البرنامج الرئاسى من قطاع البترول.

 

 

 

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