صور.. سقوط هاربين من أحكام فى أكمنة شرطة النقل والمواصلات

كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسيني

تواصل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة صور الجرائم وكذا المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام ووسائل المواصلات المختلفة.



متهم بالسرقة

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط "م.ر.أ" 23 سنة حال قيامه بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن 5 نوافذ معدنية وذلك من داخل حوش محطة سكك حديد طنطا.

وبمحطة سكك حديد المنيا تم ضبط "ع.ع.م" حال قيامه بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن 5 قواعد حديدية، 20 مسمار حديدى خاصة بتثبيت الفلنكات وزنت حوالى 100 كيلو جرام من داخل حوش التجميع لمهمات السكة الحديد بدائرة قسم شرطة المنيا، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، 3 طلقات لذات العيار.



متهم

كما تم ضبط "ط.ع.م" 34 سنة سبق اتهامه فى 4 قضايا خطف شخص، شروع فى قتل، تبديد، ضرب آخرهم قضية " شروع فى قتل" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتين "تبديد"، وبحوزته على كمية لمخدر الحشيش وزنت جميعها 150 جرام وذلك حال تواجده بمحطة قنا.

كما تم ضبط "ر.ب.ك" 22 سنة حال قيامه بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن 12 قطعة فرامل خاصة بعربات قطارات السكة الحديد وزنت جميعها حوالى 108 كيلو جرام من داخل حوش البضائع بمحطة سكك حديد أسيوط.



سقوط متهم مطلوب للتنفيذ

كما تم ضبط "أ.أ.أ" 41 سنة ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 27 قضية تبديد منهم قضية حال تواجده بموقف الأميرية التابع لهيئة النقل العام، وضبط "م.ع.م" 27 سنة و"أ.ح.م" 56 سنة، أثناء قيامهما بعرض تذاكر قطارات بأزيد من سعرها الرسمى، وذلك حال تواجدهما بمحطة سكك حديد القاهرة، وضبط "ع.م.أ" 40 سنة، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 20 قضية "تبديد"، حال تواجده محطة سكك حديد المنيا.

كما تم ضبط "م.أ.ن" 37 سنة، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 23 قضية تبديد، ضرب إيصال أمانة مخالفات مبانى، حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة، وضبط "م.أ. م" 45 سنة، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "سلاح" ، حال تواجده بمحطة سكك حديد مغاغة.



متهم بأحد القضايا

وتمكنت الحملات من ضبط "إ.م.ع" 34 سنهز، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 17 قضية مخدرات – تبديد ضرب -مبانى – سلاح أبيض حال تواجده بمحطة سكك حديد قليوب، وضبط "أ.س.م" ، حال قيامه بسرقة حقيبة من إحدى المواطنات أثناء تواجدها بمحطة سكة حديد القاهرة.



أحد المضبوطبين

كما تم ضبط "م.ع.ص"37 سنة عاطل سبق اتهامه فى 13 قضية آخرهم قضية "نشل"، ومحكوم عليه هارب فى قضيتين أخرهما قضية "سرقة" ، حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء تواجده بموقف النقل العام بمنطقة بهتيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى.