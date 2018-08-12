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صور.. تأمين أعمدة الإنارة وعزل جميع الكابلات بشارع التليفزيون فى الأقصر

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:01 ص
صور.. تأمين أعمدة الإنارة وعزل جميع الكابلات بشارع التليفزيون فى الأقصر عزل أعمدة الإنارة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد رجال حى جنوب مدينة الأقصر، بقيادة مدحت عبد العال رئيس الحى، حملة تنفيذ أعمال تأمين أعمدة الإنارة وعزل جميع الكابلات المكشوفة بشارع التليفزيون وامتداده، وصولا لحوض الـ 18، وذلك بناءاً على تعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.

وقال مسئولى الكهرباء برئاسة حى جنوب فى بيان صحفى، إن هذه هى المرة الثالثة التى يقومون فيها بتنفيذ أعمال تأمين أعمدة الإنارة، نتيجة أن جامعى الخردة الذين يتجولون بالشوارع ليلا يقومون بسرقة أغطية الأعمدة الكهربائية، مما يمثل خطرا واضحا على حياة المارة والأطفال الذين يسيرون بجوار هذه الأعمدة، لذلك تم تأمين أعمدة الإنارة وعزل جميع الكابلات بذاك الشارع حفاظا على أرواح المواطنين.

 

تأمين أعمدة الإنارة وعزل جميع الكابلات بشارع التليفزيون حفاظاً على أرواح المواطنين
تأمين أعمدة الإنارة وعزل جميع الكابلات بشارع التليفزيون 

 

جانب من تغطية أعمدة الإنارة بعد سرقة أغطيتها من اللصوص
جانب من تغطية أعمدة الإنارة 

 

رجال المجلس خلال تغطية اعمدة الانارة لحماية المواطنين
رجال المجلس خلال تغطية أعمدة الإنارة لحماية المواطنين

 

 


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