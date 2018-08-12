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الأحد، 12 أغسطس 2018 06:28 ص
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صور.. الآلاف يتظاهرون فى نيكاراجوا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين

الأحد، 12 أغسطس 2018 06:00 ص
صور.. الآلاف يتظاهرون فى نيكاراجوا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين مظاهرات فى نيكاراجوا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين
ماناجوا (أ ف ب)
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 تظاهر الآلاف فى ماناجوا، عاصمة نيكاراجوا، وفى سائر المدن الرئيسية فى البلاد السبت للمطالبة بالإفراج عن عشرات المعتقلين الذين أوقفوا خلال موجة التظاهرات العنيفة التى شهدتها البلاد ضد الرئيس دانيال أورتيجا والتى أوقعت أكثر من 300 قتيل منذ أبريل.

وعلى وقع هتافات "حرية" و"أوقفوا الاعتقالات غير القانونية" و"الحرية للسجناء السياسيين"، سار المتظاهرون رافعين اعلام بلدهم وقد غطوا وجوههم متجهين نحو كاتدرائية العاصمة.

ولم تخل المسيرة من بعض المناوشات بينهم وبين قوات الأمن، وغالبية الموقوفين الذين يطالب المتظاهرون بالإفراج عنهم هم طلاب قياديون ومزارعون وناشطون فى منظمات من المجتمع المدنى وقد اعتقل هؤلاء بتهم تتّصل بـ"الإرهاب" و"الجريمة المنظمة".

وأدت الاحتجاجات التى اندلعت فى نيكاراجوا فى أبريل ضد حكم الرئيس أورتيجا (72 عاما) إلى سقوط أكثر من 300 قتيل وألفى جريح.، بحسب منظمات عدة لحقوق الانسان.

وبدأت حركة الاحتجاج، وهى الأعنف التى تشهدها البلاد منذ عقود، فى 18 إبريل بعد طرح قانون لتعديل نظام الضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من سحب الحكومة هذا المشروع، إلا ان الغضب الشعبى لم يتراجع بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين.

ويُتهم أورتيجا بأنه قمع بشدة المتظاهرين وأقام مع زوجته روزاريو موريلو التى تتولى منصب نائب الرئيس "ديكتاتورية" تقوم على الفساد والمحسوبية.

احتجاجات حاشدة فى نيكاراجوا
احتجاجات حاشدة فى نيكاراجوا

 

احتجاجات نيكاراجوا
احتجاجات نيكاراجوا

 

متظاهر فى نيكاراجوا
متظاهر فى نيكاراجوا

 

متظاهر يطلق قذيفة هاون فى نيكارجوا
متظاهر يطلق قذيفة هاون فى نيكارجوا

 

متظاهرون يحتجون فى نيكاراجوا
متظاهرون يحتجون فى نيكاراجوا

 

مظاهرات نيكاراجوا
مظاهرات نيكاراجوا

 


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