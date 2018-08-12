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صور.. آلاف الأردنيين يشيعون جثامين شهداء عملية "السلط" الأمنية

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:15 م
صور.. آلاف الأردنيين يشيعون جثامين شهداء عملية "السلط" الأمنية تشييع جثامين _ صورة أرشيفية
عمان /أ ش أ/
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شيع الآلاف من الأردنيين فى محافظات إربد والزرقاء وعجلون ومعان، اليوم الأحد، شهداءهم الأربعة الذين ارتقوا فى العملية الأمنية فى السلط، أمس السبت.

ففى محافظة إربد (شمال غرب الأردن)، شيع الآلاف من أبناء المحافظة والقيادات الرسمية والشعبية، ظهر اليوم، جثمان الشهيد محمد الهياجنة فى بلدة دير السعنة غرب إربد، فى جنازة عسكرية مهيبة.

وفى محافظة الزرقاء (شرق الأردن)، شارك، عصر اليوم، الآلاف من أبناء المحافظة وأهالى منطقة قضاء بيرين، وجمع غفير من القيادات الرسمية والشعبية بتشيع جثمان الشهيد الرقيب هشام عبدالرحمن العقرباوي.

وفى محافظة عجلون (شمال غرب الأردن)، شيع الآلاف من القيادات العسكرية والمدنية الرسمية والشعبية والنقابية والحزبية جثمان الشهيد محمد أحمد العزام إلى مثواه الأخير فى مسقط رأسه فى بلدة راسون، وجرت مراسم تشييع جثمان الشهيد بحضور عسكرى وأمنى وجموع غفيرة من أبناء الوطن والمحافظة حيث حمل الشهيد ملفوفًا بالعلم الأردنى على أكتاف رفاقه فى السلاح وسط موكب جنائزى مهيب.

وفى محافظة معان (جنوب الأردن)، شيع الآلاف من أبناء المحافظة، بعد عصر اليوم، جثمان الشهيد معاذ حويطات فى منطقة الجفر إلى مثواه الأخير، بمشاركة جمع غفير من القيادات الرسمية والشعبية.

وتنفذ قوات الأمن الأردنية منذ أمس عملية مداهمة فى موقع خلية إرهابية فى مدينة السلط يشتبه بتورطها فى حادثة الفحيص الإرهابية التى وقعت أول أمس الجمعة، التى أسفرت عن استشهاد شرطى أردنى وإصابة 6 آخرين.

وألقت السلطات الأردنية، خلال العملية التى لا تزال مستمرة حتى الآن، القبض على خمسة من أعضاء الخلية الإرهابية، وانتشال ثلاث جثث لإرهابيين فى موقع المداهمة، وضبط أسلحة أوتوماتيكية بحوزة الإرهابيين.. فيما أسفرت العملية عن استشهاد 4 من رجال الأمن.

أحد عناصر الجيش الافغانى
أحد عناصر الجيش الافغانى

 

العنف فى افغانستان
العنف فى افغانستان

 

تصاعد الأدخنة جراء المعارك العنيفة
تصاعد الأدخنة جراء المعارك العنيفة

 

جانب من الاشتباكات فى أفغانستان
جانب من الاشتباكات فى أفغانستان

 

عنصر من الجيش الأفغانى
عنصر من الجيش الأفغانى

 


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