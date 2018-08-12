صور…طلائع الغربية فى إحتفالية اليوم العالمى للشباب تحت شعار"النشء يقود الاستدامة"

الغربيه - محمد طارق

اطلقت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامه للطلائع" بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب، تنفيذ مبادرة أجمل ميدان تحت شعار "النشء يقود الاستدامة" ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للشباب 12أغسطس، بمشاركة 100عضو من أعضاء مراكز الشباب وأعضاء الكشافه والمرشدات وجماعة البيئة.

وتنفذ فعاليات الإحتفالية تحت إشراف الأستاذه عزه الدرى وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب، بحضور محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، على الراعى وكيل المديرية لشئون الشباب، الدكتور محمد سعفان مدير عام إدارة الطلائع، أخصائى الإدارة العامه للطلائع، محمد بدران، أميرة مجدى مدربى برنامج التنمية المستدامة.

بدأ الطلائع المشاركين بالأحتفاليه بإختيار النصب التذكارى لشهداء المحافظة، تخليدا لذكراهم لأنهم ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وبمناسبة الأحتفاليه تم تزيين الميدان وزراعة الأشجار المثمره ودهانات للأرصفة والممرات المحيطة بالميدان.

بعد ذلك توجه الطلائع إلى قاعة مؤتمرات مديرية الشباب، بعد الإنتهاء من تنفيذ مبادرة أجمل ميدان، بدء فعاليات ندوة تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة" وتنفيذ ورش عمل عن العصف الذهنى، والتى من خلالها تم عرض أفكار وتطلعات الطلائع لتحقيق التنمية المستدامة لمصر 2030.

وخلال الندوة وعرض لتطلعات الطلائع للتنمية المستدامة لمصر 2030،عبر الطلائع بأن استراتيجية التنمية المستدامة طموح ورغبة وإرادة شعب، طرح المشاركين رؤيتهم لقطاعات التعليم الفنى، التعليم العام والصحة.

وأبرز الطلائع على أهمية الابتكار والمعرفة لنجاح المشروعات القومية التى تتضمنها الاستراتيجية، بما يزيد عن 200مشروع وبرنامج، وأمنيتهم أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات أقتصاد تنافسى ومتنوع.

وطالب الطلائع، بالتوسع فى برامج التوعية الدينية لمحاربة الفكر المتشدد للنهوض بالوطن فى جميع المجالات، وضع قوانين لمحاربة الدروس الخصوصية، متابعة المعلمين بصفه مستمره من خلال خبراء متخصصين، توسيع قاعدة مجموعات التقوية بالمدارس، وضع قوانين تمنع تدخين المعلمين بالمدارس.

كما طالب الطلائع بالنهوض بالتعليم الفنى كأحد ركائز التنمية المستدامة لمصر 2030، والتوسع فى إنشاء مصانع مصرية متنوعة يعمل بها خريجى التعليم الفنى.



طلائع الغربية تشارك اليوم العالمي للشباب



طلائع الغربيه تشارك اليوم العالمي للشباب



طلائع الغربيه تشارك فعاليات اليوم العالمي للشباب