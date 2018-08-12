صحيفة أمريكية تقود دعوة وطنية لاتخاذ موقف ضد هجوم ترامب على الإعلام

كتبت: إنجى مجدى

دعت صحيفة بارزة تصدر فى ولاية بوسطن الأمريكية، إلى إصدار افتتاحيات على مستوى وطنى لاتخاذ موقف تحريرى منسق من هجمات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الإعلام.

ونقلت وكالة الأسوشيتدبرس، الأمريكية، الأحد، عن مارجورى بريتشارد، نائبة مدير تحرير صحيفة "بوسطن جلوب"، قولها "لسنا عدو للشعب"، مشيرة إلى وصف ترامب الدائم للصحفيين بهذا الأمر.

واعتاد الرئيس الأمريكى الشكوى من التغطية الإعلامية غير العادلة له ولإدارته، بحسب مزاعمه. وقد ألقى خطابات متكررة وتغريدات تندد بما يصفه "الأخبار المزيفة" والمصادر الملفقة. وفى أعقاب قمته فى سنغافورة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم كونغ أون، هاجم ترامب ما وصفه بالأخبار المزورة وقال إنها "أكبر عدو فى بلادنا".

وتواصلت "جلوبال بوست" مع مجالس تحرير الصحف فى أنحاء الولايات المتحدة لنشر مقالات افتتاحية، الخميس، تشجب فيها ما وصفته الصحيفة بأنه "حرب قذرة ضد الصحافة الحرة"، بغض النظر عن الميول السياسية للمنشورات المعنية.

وقالت بريتشارد إن حوالى 70 مطبوعا التزم بمقالات افتتاحية حتى يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تنمو هذه القائم. وتراوحت المنشورات من صحف مترو كبيرة مثل صحيفة "هيوستن كرونيكل" و"مينيابوليس ستار تريبيون" و"دنفر بوست"، إلى الدوريات الأسبوعية الصغيرة. وتم الترويج لدعوة الصحيفة من قبل جمعات الصناعة بما فى ذلك الجمعية الأمريكية لمحرر الأخبار.

وأكدت بريتشارد أن تصرفات ترامب تجاه الإعلام مثيرة للقلق، مضيفة "أتمنى أن يعلم الأمر القراء أن يدركوا أن الهجوم على التعديل الأول (للدستور الأمريكى) غير مقبول. نحن صحافة حرة ومستقلة؛ إنها واحدة من أكثر المبادئ المقدسة المنصوص عليها فى الدستور".