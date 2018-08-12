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صحة قنا: تشكيل غرفة طوارئ تعمل 24 ساعة يوميا خلال عيد الأضحى

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:46 م
صحة قنا: تشكيل غرفة طوارئ تعمل 24 ساعة يوميا خلال عيد الأضحى محافظ قنا
قنا – هند المغربى
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أنهت مديرية الصحة بقنا برئاسة الدكتور أيمن خضارى وكيل الوزارة، استعدادتها لإستقبال عيد الأضحى المبارك، فى كافة الإدارات التابعة لها من خلال تشكيل غرفه طوارئ بالمديرية خلال فترة أيام العيد تعمل 24 ساعه يوميا مع خطة الطوارئ.

ومن جانبه أكد  الدكتور عماد حمدى مدير إدارة العلاقات العامة والأعلام بالمديرية، أنه تم منع الاجازات والراحات لجميع العاملين بالمستشفيات وتوفير الأدوية، وكافة مستلزمات الطوارئ بكميات إضافية ،وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ.

وأضاف حمدى، أنه تم الشديد على توافر الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقه بالطوارئ ،والتأكيد على تواجد أطباء وفنيين الأقسام المعاونة والاشعة والمعمل وبنوك الدم خلال فتره العيد، والتأكيد على مدى جاهزية كافه أجهزة قسم الطوارئ.

 


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