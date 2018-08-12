"صحة الاسكندرية": غرفة أزمات وطوارىء استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع المستشفيات ابتداء من الأحد المقبل ويستمر إلى حين الانتهاء من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من أجل تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه سيتم تكثيف المرور على المنشآت الغذائية وتكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وبيع وحفظ اللحوم ومنتجاتها للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين بالأسواق والمطاعم ومحال بيع اللحوم ومنافذ للبيع المختلفة. كما قامت إدارة البيئة بتكثيف حملات سحب عينات محطات المياه والشواطئ وحمامات السباحة مع تكثيف المرور على المجازر من حيث النظافة واستيفاء الاشتراطات الصحية .

كما شدد على المرور المستمر وتكثيف تواجد الفريق الطبى، واخلاء 30% من اسرة المستشفيات مع تأجيل العمليات الغير طارئة، بالإضافة إلى توفير مخزون من أدوية ومستلزمات الطوارئ بالمستشفيات، وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل ومشتقاته وتوافر الامصال مع التأكد من توافر المياه ومولدات الكهرباء والتأكد من صلاحيتها تحسبا إلى اى طارئ.