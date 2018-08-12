صاروخ كهربائى ينهى حياة مبلط سيراميك فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقى مبلط سيراميك مصرعه، إثر إصابته بصعق كهربائى أثناء استخدام صاروخ كهرباء بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "أ ع ف" مبلط سيراميك جثة هامدة إدعاء صعق كهربائى.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه "م" مهندس أفاد بأنه أثناء عمل المتوفى بمنزل "ع ع ع" حال تشغيله صاروخ لقطع السيراميك صعقه التيار الكهربائى وحدثت إصابته التى أودت بحياته ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة توقف القلب نتيجة صعق كهربائى ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.