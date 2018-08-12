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الأحد، 12 أغسطس 2018 01:33 ص
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شينزو آبى ينفى اتخاذ قرار نهائى بشأن خوض انتخابات الحزب الحاكم فى اليابان

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:00 ص
شينزو آبى ينفى اتخاذ قرار نهائى بشأن خوض انتخابات الحزب الحاكم فى اليابان رئيس وزراء اليابان شينزو آبى
(أ ش أ)
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نفى شينزو آبى رئيس وزراء اليابان، اتخاذ قرار نهائى بشأن الترشح لشغل منصب زعيم الحزب الديموقراطى الليبرالى الحاكم فى اليابان لفترة ثالثة ، وذلك خلال الانتخابات التى من المقرر أن تجرى سبتمبر المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن آبى أوضح أنه سيتخذ قراره النهائى بشأن خوض الانتخابات القادمة ، بعد التفكير مليا فى مدى لياقته الجسدية والذهنية للاضطلاع بهذه المهمة الكبيرة.

وقال آبى إن الوقت حان لإجراء تعديلات فى الدستور اليابانى ، مشيرا إلى أن بعض الكتب المدرسية اليابانية تصف قوات الدفاع الذاتى اليابانية بأنها تخالف الدستور وأن إنهاء مثل هذا الوضع يقع على عاتق أعضاء الحزب الحاكم.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأى تفيد بأن أغلبية أعضاء الحزب الحاكم يؤيدون آبي، والذى سيواجه ، حال اتخاذه قرارا نهائيا بخوض الانتخابات ، وزير الدفاع اليابانى السابق شيجيرو إيشيبا ؛ الذى ينتهج موقفا أكثر تشددا من آبى حول القوة العسكرية، حيث يوصى بضرورة امتلاك اليابان سلاحا نوويا.

 


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