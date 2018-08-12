شاهد.. محمد بن زايد يشارك فى قيادة طائرة لتفقد أبو ظبى

كتب محمد عبد العظيم

شارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبى، فى قيادة أحد الطائرات الخاصة بنفسه، وذلك لتفقد مدينة أبو ظبى فى دولة الإمارات.

ويحرص محمد بن زايد على قيادة الطائرة بنفسه، لتفقد المدينة، حيث أنها ليست المرة الأولى التى يظهر فيها محمد بن بن زايد وهو يقود الطائرة.

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد قد أطلق مؤخرا، "المبادرة العالمية لشباب الإمارات"، التى تشرف على تنفيذها المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تعزيز دور الشباب عالميا في التعريف بقيم دولة الإمارات الأصيلة وثقافتها وتجربتها الحضارية في التسامح والتعايش وبناء الإنسان.