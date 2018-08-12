شاهد فى دقيقة.. أشعياء المقارى من الرهبنة إلى قتل الأنبا أبيفانيوس

كتبت ــ سارة علام

اتهمت نيابة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، الراهب أشعياء المقارى واسمه بالميلاد وائل سعد تواضروس بقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار، بعد ضبط أداة الجريمة.

و"اليوم السابع" يرصد تقريرا عن الأحداث حتى مثول "أشعياء" أمام النيابة العامة.

فجر الأحد قبل الماضى، اختبأ أشعياء، بحسب التحريات الأمنية، فى أحد ممرات الدير وضرب الأنبا أبيفانيوس على رأسه

استخدم سيخا حديديا يزن 12 كجم فسقط الأنبا ميتًا

الممر مسرح الجريمة ليس به كاميرات وباقى الكاميرات معطلة فى الدير

أثناء التحقيقات، حاول أشعياء الانتحار بشرب المبيد الحشرى وتم إنقاذه

كان أشعياء على خلاف مع الأنبا أبيفانيوس رئيس ديره الذى طلب نقله

فبراير الماضى، صدر قرار بنقل أشعياء لدير آخر فجمع توقيعات من زملائه ليبقى فى ديره

وعد أشعياء بتغيير سلوكياته التى اعترض عليها أبيفانيوس فلم يفعل وخطط لقتله وفقا للاتهامات الموجهة ضده

أثناء التحقيقات، أعلنت الكنيسة تجريده من رهبنته 9

حاول زميله فلتاؤوس المقارى الانتحار بعد هذا القرار لكنه نجا

تستمع النيابة لأقوال فلتاؤوس بالمستشفى

وأخيرا اعترف أشعياء بقتل ابيفانيوس ومثل مسرح الجريمة أمام رجال النيابة العامة