video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. أشعياء المقارى من الرهبنة إلى قتل الأنبا أبيفانيوس

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:04 م
شاهد فى دقيقة.. أشعياء المقارى من الرهبنة إلى قتل الأنبا أبيفانيوس الراهب أشعياء المقارى
كتبت ــ سارة علام
إضافة تعليق

اتهمت نيابة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، الراهب أشعياء المقارى واسمه بالميلاد وائل سعد تواضروس بقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار، بعد ضبط أداة الجريمة.

و"اليوم السابع" يرصد تقريرا عن الأحداث حتى مثول "أشعياء" أمام النيابة العامة.

فجر الأحد قبل الماضى، اختبأ أشعياء، بحسب التحريات الأمنية، فى أحد ممرات الدير وضرب الأنبا أبيفانيوس على رأسه

استخدم سيخا حديديا يزن 12 كجم فسقط الأنبا ميتًا

الممر مسرح الجريمة ليس به كاميرات وباقى الكاميرات معطلة فى الدير

أثناء التحقيقات، حاول أشعياء الانتحار بشرب المبيد الحشرى وتم إنقاذه

كان أشعياء على خلاف مع الأنبا أبيفانيوس رئيس ديره الذى طلب نقله

فبراير الماضى، صدر قرار بنقل أشعياء لدير آخر فجمع توقيعات من زملائه ليبقى فى ديره

وعد أشعياء بتغيير سلوكياته التى اعترض عليها  أبيفانيوس فلم يفعل وخطط لقتله وفقا للاتهامات الموجهة ضده

أثناء التحقيقات، أعلنت الكنيسة تجريده من رهبنته 9

حاول زميله فلتاؤوس المقارى الانتحار بعد هذا القرار لكنه نجا

تستمع النيابة لأقوال فلتاؤوس بالمستشفى

وأخيرا اعترف أشعياء بقتل ابيفانيوس ومثل مسرح الجريمة أمام رجال النيابة العامة


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الراهب أشعياء المقارى

أشعياء

ابيفانيوس

مقتل ابيفانيوس




لا تفوتك
فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة