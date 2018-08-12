سقوط 4 متهمين بحوزتهم حشيش وبانجو فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة ومخدر الاستروكس بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمود.ب.ف"21 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "مصطفى.ع.م" 29 عاما عاطل بحوزته 150 قرصا مخدرا وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 500 جرام وسلاح أبيض "كتر" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.أ.ر" 20 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم"على .ال.م" 25 عاما عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.