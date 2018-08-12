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سعر الدولار اليوم الأحد 12-8-2018 فى مصر والعملة الأمريكية تواصل الثبات

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:52 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 12-8-2018 فى مصر والعملة الأمريكية تواصل الثبات دولار _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الدولار استقراره فى تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد الموافق 12-8-2018 عند سعر إغلاق تعاملات الأسبوع المصرفى الماضى، حيث بلغ سعر الدولار "المستقر" فى التعاملات الصباحية لليوم، 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن، فيما بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى 17.80 جنيه للشراء، و 17.93 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزى.

 

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 12 أغسطس 2018، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.80 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78  جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.83 جنيه للشراء

7.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82  جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

وزارة المالية تطرح اليوم 16.2 مليار جنيه أذون خزانة

 

ومن ناحية أخرى، يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.2 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.


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