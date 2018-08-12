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زوجة تقيم دعوى طلاق للضرر بسبب معاناتها من جبروت ضرتها

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:00 ص
زوجة تقيم دعوى طلاق للضرر بسبب معاناتها من جبروت ضرتها محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر بمحكمة أسرة الهرم، وادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها بسبب سلاطة لسان ضرتها وتأجيرها بلطجية لتعنيفها وطفلتها وطردها من المنزل بعد أن استغلت سفر زوجهما، ومحاولة حبسها بشيكات بدون رصيد.

 

وقالت سمية إبراهيم فى دعواها التى حملت رقم 6350 لسنة 2018: صبرت عندما دخل زوجى بعد 22 عاما من الزواج وبيده زوجة تصغره بسنوات، وقال لى إنها سيدة المنزل ومنذ ذلك الوقت وأنا أعمل لديها خادمة مقابل مكان يسترنا وأبنتى البالغة 15 عاما من الشارع وبعض الطعام.

 

وتابعت الزوجة:لم أقترف ذنب غير الدفاع عن حق أبنتى وحقى بالنفقة والعيش بآدمية ورحمتها من سلاطة لسان زوجته الجديدة بعد أن خشيت أن يعنفوا أبنتى بعد أن دفعوها للعمل خادمة وأجبروها على ترك مدرستها وعندها قررت ضرتى التعدى علينا بالضرب بصحبة البلطجية الذى أجرتهم لتأديبى ودفعة لترك المنزل.

 

وأكدت أمام محكمة أسرة الهرم:زوجى منذ زواجه وهو دائم التعدى على بالضرب وفق للمحاضر المثبته بسجلات قسم الشرطة مما دفعنى كثيرا للتفكير فى الطلاق ولكنه تهديداته بحرمانى من نجلتى وحقوقى وتوعدى بالعقاب هى ما جعلنى أصبر وأتحمل الضرر خصوصا أنه كبير فى السن ومريض ومن الممكن أن يموت فى أى لحظة وعندها ستحرم زوجته أبنتى من كافة حقوقها الشرعية فى الميراث.

 

وأكملت: استغلت ضرتى عدم وجود أحد يقف لها وطردنى للشارع بعد أن أجبرتنى على التوقيع على إيصالات أمانة والتنازل عن كافة حقوقى وأقامت دعاوى حبس ضدى بعد أن أعلنتنى على عنوان خاطئ حتى تتخلص منى بشكل نهائى وتكمل مسلسل التلاعب بالقانون وتكيد لى.


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