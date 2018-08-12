"رى الشرقية" تشكل لجنة لمتابعة صيانة محطات الحسينية لوصول مياه الرى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس رضا مهدى وكيل وزارة الرى بالشرقية، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس عبدالفتاح الباز مدير عام رى شرق الشرقية لمتابعة محطات الحسينية بعد الإبلاغ عن فصل التيار الكهربى، لإجراء أعمال الصيانة بالمحطة، وبالتالى سيتم فصل التيار عن محطة صفط.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن اللجنة قامت مع الإدارات المختصة بسرعة فتح الفتحات المغلقة الموجودة بمصرف فاقوس جهة طرد المحطة لإمكانية تشغيل وحدات إضافية بالمحطة لخفض منسوب المصرف إلى أقل منسوب ممكن قبل قطع التيار.

وأوضح مهدى أن المهندس محمد توفيق مدير هندسة رى الحسينية رافق اللجنة أثناء المرور على محطة صفط وتم تشغيل 3 وحدات بالمحطة وتأكدت اللجنة من فتح جميع الأفرع " ترعة تانيس - ترعة الصوفية - ترعة دفان".

وتم تشغيل المحطة اليَوْمَ بعد انتهاء أعمال صيانة الكهرباء وظهرت المناسيب آمنة تماما.