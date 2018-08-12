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روسيا تنفى الإفراج عن المخرج الأوكرانى سينتسوف

الأحد، 12 أغسطس 2018 09:25 ص
روسيا تنفى الإفراج عن المخرج الأوكرانى سينتسوف الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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نفت إدارة مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، تقارير إعلامية أفادت بأن المخرج الأوكرانى أوليج سينتسوف، الذى حكم عليه بتهمة إعداد أعمال إرهابية فى شبه جزيرة القرم، غادر السجن.

وذكر المكتب الصحفى التابع لإدارة السجون الفيدرالية لمنطقة يامالو-نينيتس الروسية الذاتية الحكم لوكالة أنباء سبوتنيك : "المعلومات التى ادعت أن المدان أوليج سينتسوف، أنه غادر السجن، غير صحيحة".

وكانت المحكمة العليا الروسية، قد أيدت الحكم الصادر فى 24 نوفمبر 2015، ضد الأوكرانى أوليج سينتسوف، بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة تنظيم هجمات إرهابية فى شبه جزيرة القرم.

وتم الحكم بالسجن لمدة 10 أعوام على شريك سينتسوف، المدعو ألكسندر كوليشينكو، وحكم أيضا على اثنين من المتهمين الآخرين فى القضية، وهما أليكسى تشيرنى وغينادى أفاناسييف بالسجن لمدة 7 سنوات.

وكانت السفارة الأمريكية لدى روسيا، قد أعربت عن قلقها إزاء الحالة الصحية للمخرج الأوكرانى، مطالبة الإفراج عنه لأسباب إنسانية.

 


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