رئيس جامعة القناة : الأيزو خطوة مهمة للوصول إلى جامعة معتمده

الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناه، أن الجامعة تسعي إلى الريادة والتميز فى التعليم الجامعى والبحث العلمى وخدمة المجتمع محليا وإقليميا و دوليا، وأن الأيزو خطوة مهمة للوصول إلى جامعة معتمده، ورسالتنا تخريج كوادر بشرية قادرة على المنافسة فى سوق العمل فى ظل منظومة جودة التعليم و البحث العلمى التطبيقى الموجة إلى خدمة المجتمع، وإستراتيجية الجامعة تشمل أهداف وغايات تسعى الجامعة إلى تحقيقها لنصل بالجامعة لتكون ثانى الجامعات المصرية المعتمدة، ولذلك فأن خطوة الأيزو تعد أولى الخطوات الهامة والفعلية لإعتماد الجامعة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقدة رئيس الجامعة لبحث أخر الاستعدادات لزيارة الشركة المانحة لشهادة ISO 9001-2015 تحت رعايتة، وإشراف عام المحاسب سميرالنجارأمين عام الجامعة، وإشراف تنفيذي هدى فرج أمين عام الجامعة المساعد، والدكتورمحمد شقيدف منسق مشروع الأيزو، وياسر رجب المشرف على وحدة ضمان جودة الهيكل الإداري ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، وبحضور جميع المديرين العموم بالجامعة.

وأعطى الدكتورممدوح غراب تعليماته خلال الإجتماع، بضرورة الإنتهاء من كافة الإستعدادات للزيارة المرتقبة وعدم انصراف أى من العاملين بالإدارات إلا بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات.

وتعد الزيارة هى الثانية التى تقوم بها الشركة المانحهAJA للجامعة، بهدف تقييم التطبيق الفعلى للجودة على أرض الواقع، وذلك بعد الزيارة التى تم فيها منح الشهادة فى 24 مايو 2017 كما ناقش الإجتماع برنامج الزيارة و المقرر لها الأثنين 14 أغسطس.

وقال المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، أن الجامعة كلها تعمل على قدم و ساق استعدادا لهذه الزيارة، التى تعد تتويج لمجهود جميع العاملين بالجامعة خلال فترة طويلة من العمل، تم خلالها إعداد 8 برامج تدريبية لتأهيل إدارات الجامعة للحصول على إعتماد الإيزو، و كذلك 7ورش عمل للتأهيل للاعتماد، بالإضافة إلى ورش العمل الأخيرة التى عقدت فى 24يوليو الماضى بمشاركة 50 إداري من جميع قطاعات الجامعة، وذلك للتعريف بكيفية صياغة أهداف الإدارات وقياس مدى تحقق الهدف، وفى حالة عدم تحقيقة معرفة الأسباب والمعوقات والتعريف بمفاهيم إدارة الجودة وكيفية إدراج أهداف كل إدارة مع الأهداف العليا للجامعة.

وأضاف أمين عام الجامعة أن الزيارة تشمل جميع إدارات الجامعة، ولذلك فالاستعدادات تتم على مستوى الجهاز الإداري للجامعة بالكامل.