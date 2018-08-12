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رئيس جامعة أسيوط: الرئيس السيسي نجح فى إعادة الأمل لأهالى الصعيد

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:32 م
رئيس جامعة أسيوط: الرئيس السيسي نجح فى إعادة الأمل لأهالى الصعيد الدكتور طارق الجمال القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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أكد الدكتور طارق الجمال القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، على أن ما نفذته الدولة من مشروعات تنموية كبرى فى أسيوط ومحافظات الصعيد منذ بداية فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يشهده صعيد مصر طوال عقود كاملة فى الماضى.
 
جاء ذلك عقب حضور الدكتور طارق الجمال فى الحضور على رأس وفد من الجامعة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وبمرافقته الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائبه لشئون التعليم والطلاب.
 
وأكد القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط فى تصريحات صحفية على أن الرئيس السيسى نجح فى إعادة الأمل لملايين المواطنين فى محافظات الصعيد من خلال تنمية مجتمعهم ونهضته وتعزيز روح الانتماء إليه، والناجم من شعورهم باهتمام الدولة، وما توليه من حرص على تحسين الواقع المعيشى للمواطنين فى محافظات الصعيد .
 
وأشاد الدكتور طارق الجمال بما شهدته محافظة أسيوط من مشروعات قومية عملاقة تم إنجازها خلال السنوات القليلة الماضية وبميزانية بلغت عدة مليارات من الجنيهات، مثل القناطر الجديدة ومشروع الهضبة ومشروع محطة كهرباء أسيوط، إلى جانب ما تم تحقيقه من تطوير للخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين، مؤكداً على أن جامعة أسيوط تحرص على القيام بمسئوليتها الوطنية فى المساهمة فى تنمية الوطن وتقدمه وتسخير كافة إمكانيتها العلمية والبحثية من أجل تحقيق ذلك الهدف.

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