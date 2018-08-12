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رئيس الوزراء الهندى : " واثق من تحقيق فوز أكبر فى انتخابات 2019"

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:14 ص
رئيس الوزراء الهندى : " واثق من تحقيق فوز أكبر فى انتخابات 2019" رئيس وزراء الهند
رويترز
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قال رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى إنه واثق في إعادة انتخابه وبأغلبية أكبر في انتخابات برلمانية تجرى العام المقبل ، مستبعدا نجاح محاولات المعارضة لتأليب الرأى العام ضد حكومته لعدم وفائها بوعود التنمية الاقتصادية السريعة وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.

وقال مودى في مقابلة نشرتها صحيفة تايمز أوف إنديا اليوم الأحد ، إن الحكومة التى يقودها حزب بهاراتيا جاناتا الذى ينتمى له ملتزمة بتحسين حياة كل المواطنين بغض النظر عن ديانتهم.

وتزايدت مخاوف من أن إدارة مودى لم تتمكن من كبح جماح جماعات يمينية تحاول تقويض الدستور العلمانى الهندى ، من خلال استهداف الأقلية المسلمة كبيرة العدد في البلاد ، وقال مودى في المقابلة التي تمت عبر البريد الإلكترونى "بكل تأكيد سنحصل على مقاعد أكثر من التي حصلنا عليها في المرة السابقة ، وأنا واثق من أننا سنكسر كل الأرقام القياسية التى حققها التحالف الوطنى الديمقراطى من قبل ونحقق مجدا أعظم "الناس معنا وليس لدينا ما نخشاه" في إشارة للائتلاف الحاكم الذى يقوده حزبه.

وتظهر استطلاعات للرأى أن مودى يظل الأوفر حظا للفوز بولاية أخرى لمدة 5 سنوات لكن حزبه عانى من انتكاسات في بعض الانتخابات المحلية فى الأشهر القليلة الماضية مما شجع المعارضة ، لكن مودى قال إن الناخبين يريدون حكومة مركزية حازمة للاضطلاع بدور الهند كاقتصاد كبير يعد من القادة المحتملين للنمو العالمى.

وتحاول المعارضة بقيادة حزب المؤتمر تشكيل ائتلاف كبير من أحزاب إقليمية وجماعات شيوعية لإطلاق حملة مشتركة ، فى مواجهة مودى الذي يعتبرونه شخصية مثيرة للانقسام ولديه أجندة حزبية تهتم أولا بالمصالح الهندوسية

 


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