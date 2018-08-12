رئيس البورصة يتوقع طرح 4-5 شركات قطاع خاص خلال 8 شهور

كتب هانى الحوتى

توقع محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن استقبال البورصة 4-5 شركات قطاع خاص تصل تقييماتها إلى 25 مليار جنيه خلال ال8 شهور المقبلة، مضيفا أن بعض تلك الشركات تعمل بقطاعات تقيلدية مثل قطاعى التعليم والأدوية، مما يعطى عمق إضافى لسوق المال المصرى.

وأضاف صالح، فى تصريحات صحفية على هامش دورة شعبة المحررين الاقتصاديين، اليوم، الأحد، بشأن أسواق السلع، أن هناك شروط يجب توافرها لإنشاء تلك الأسواق وهى وجود طلب كبير على تلك السلع وقابليتها للتخزين، ولذا غير ممكن إنشاء بورصة للخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى آليات التداول والتسوية وبرامج الربط مع المخازن، مشيرا بشأن بورصة الغاز، إلى أن قانون الغاز يحرر تجارة الغاز ولا يحرر السعر، ولذا هناك مناقشات مع جهات عديدة للتوصل لكيفية إنشائها.