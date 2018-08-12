رئيسة تايوان تبدأ جولة خارجية تتوقف خلالها فى الولايات المتحدة

تايبيه /أ ش أ/

بدأت تيساى انج – وين رئيسة تايوان جولة خارجية تستهلها بالولايات المتحدة، ثم جزيرة بليز وباراجوي.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن رئيسة تايوان ستلتقى عددًا من رجال أعمال أمريكيين لبحث فرص زيادة الاستثمارات والمعاملات التجارية بين البلدين التى لا تربطها علاقات رسمية مع تايوان ، فيما تعتبر واشنطن تايوان واحدة من أقوى حلفائها ومصدرًا رئيسيًا لتصدير الأسلحة الأمريكية.

وقالت رئيسة تايوان - فى تصريح صحفى قبل وصولها لوس أنجلوس - أنه لا توجد قوة فى العالم (فى إشارة واضحة إلى الصين) تستطيع محو اسم تايوان من الوجود.

وأضافت "سأتوجه إلى الولايات المتحدة قبيل زيارة جزيرة بليز وباراجوي.. إن العالم يستطيع أن يرى تايوان الآن تقف إلى جانب الديمقراطية والحرية"، مشيرة إلى أن بلادها فى حاجة إلى الصمود والثبات لكى لا يستطيع أحد محوها من الوجود.

ويأتى توقف رئيسة تايوان فى الولايات المتحدة فى وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حول التعريفات الجمركية الأمريكية على واردات الصين من الصلب والألومنيوم.