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دراسة من جامعة القاهرة تحذر من وجود بكتيريا قاتلة فى لحوم الأبقار

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:59 م
دراسة من جامعة القاهرة تحذر من وجود بكتيريا قاتلة فى لحوم الأبقار الأبقار
كتبت فاطمة شوقى
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أجرى علماء وخبراء فى جامعة القاهرة فى مصر، دراسة أثبتوا فيها أن لحوم الأبقار بها بكتيريا قوية ومميتة قادرة على إنهاء حياة الناس، حال تم حقن هذه اللحوم بالمضادات الحيوية.

ونقلت صحيفة "دياريو ديل كاوكا" الكولومبية الدراسة عن مجلة "ساينتفيك ريبورتس"، مشيرة إلى أنه تم العثور على بكتيريا عندما تتحد مع البنسلين والمضادات الحيوية الآخرى تصبح مميتة، وذلك تم العثور عليه فى 250 قطعة من لحم البقر من الإنتاج المحلى والأجنبى الذى تم استخدامه فى الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن المضادات الحيوية التى توفر للحيوانات كعلاج تتحول إلى سم يلوث اللحوم، ويصبح الإنسان معرضا لخطر الإصابة بأنواع من الالتهاب والحساسية التى لا تستجيب للعلاجات أو زيادة بعض الأورام والسرطانات المؤدية للوفاة.

وأضافت الدراسة أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية للحيوانات الغذائية، خاصة من الإبل والبقر والماعز وحتى الدجاج يشكل تهديدا واضحا للصحة العامة، حيث إن هذا الاستخدام يؤدى إلى توليد أنواع من جراثيم مقاومة لعمل هذه المضادات، فبالتالى تنتقل هذه الجرائم إلى الإنسان المستهلك للحوم مما يعرضه للإصابة بأنوع من الالتهابات الجرثومية التى لا تستجيب للعلاجات المتوفرة حاليا وربما تؤدى إلى الوفاة.


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جامعة القاهرة

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مضادات حيوية

بكتيريا




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