خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة "بديع" و 8 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم"

كتب إيهاب المهندس

تنطق محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، بحكمها فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و8 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقى المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.