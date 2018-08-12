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الأحد، 12 أغسطس 2018 02:47 م
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خفض مجموع القبول بالثانوي العام والرياضى إلى 210 درجة بالمنوفية

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:18 م
خفض مجموع القبول بالثانوي العام والرياضى إلى 210 درجة بالمنوفية توقيع مدير الأمن على خفض درجات القبول
المنوفية- محمود شاكر
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وافق اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية ،علي النزول بمجموع القبول بالثانوي العام والرياضي علي مستوي  المحافظة من ( 215 ) درجة إلي ( 210 ) درجة بجميع المدارس الثانوية العامة والرياضية ، حتي تستوفي كافة المدارس الكثافة المطلوبة في كل إدارة تعليمية .

حيث أوضح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم أنه نظرا لوجود أماكن شاغرة بالمدارس الثانوي العام، تقرر النزول بمجموع الثانوي العام والرياضي علي مستوي المحافظة ، علي أن يراعي كل مدير إدارة تعليمية الكثافة المرتفعة ببعض المدارس في نطاق الإدارة التعليمية وكذا يتم القبول بالمدارس منخفضة الكثافة الطلابية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي .

من جانبه أكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، علي أن هذا القرار جاء إستجابة لأولياء الأمور المتضررين من إرتفاع الحد الأدني للقبول بالثانوي العام والرياضي ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام ، حفاظا علي مستقبل أبنائنا الطلاب والإرتقاء بالعملية التعليمية ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها .

 

 


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