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حماية المستهلك بالسويس 24 ساعة فى خدمة المواطنين فى أسبوع حب مصر

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:56 م
حماية المستهلك بالسويس 24 ساعة فى خدمة المواطنين فى أسبوع حب مصر اللواء أحمد حامد محافظ السويس
السويس - سيد نون
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أعلن جهاز حماية المستهلك بالسويس، عن  تلقيه لشكاوى المواطنين من أى مخالفات تجارية، أو صناعية أو مخالفات للتجار، على مدار 24 ساعة، وذلك ضمن الحملة الذى أطلقها جهاز حماية المستهلك بالقاهرة للإنهاء من كافة الشكاوى التى يعانى منها المواطنين من المخالفين فى الأسواق التجارية والصناعية.

وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أن رئيس جهاز حماية المستهلك قام بحملات ميدانية بالتنسيق مع المحافظة وعدد من الجهات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية بحى الأربعين والجناين والسويس، وتم ضبط 55 مخالفة وتحرير محاضر بالوقائع للتجار المخالفين.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنبيه على عدد كبير من المحلات الخاصة ببيع الملابس والمحلات التجارية بتعليمات جهاز حماية المستهلك الخاصة بإستراجاع البضائع والملابس فى مدة 14 يوم، وإبلاغ التجار إنه فى حالة عدم تنفيذ تعليمات الجهاز، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث طالب الجهاز المواطنين بالتوجه لمقر الجهاز بمنطقة الغريب بحى السويس، والإبلاغ عن أى مخالفات.

 

 


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