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حبس ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بالجيزة

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:35 م
حبس ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس ربة منزل وعامل قتلا زوج الأولى "فنى كهرباء" 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليه.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه، أنه في العقد الرابع من العمر، ومصاب بعدة طعنات متفرقة فى جسده، بلغت 20 طعنة، بالإضافة إلي إصابته بسحجات بالوجه والرأس نتيجة الاعتداء عليه بالضرب قبل التخلص منه بقتله.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت على جثمان الضحية أسفل كوبري القصبجي، وبالتحري تبين أنها لشخص في العقد الرابع من العمر، بها آثار طعنات متفرقة بالجسد.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء مقتله زوجته التى استعانت بعشيقها وقتلوه، ومن ثم قام العشيق بحمل الجثة عبر تروسيكل ملك صديقه، وألقيا بها بمكان العثور عليها.

وكان النقيب عمر مبارك، معاون مباحث الجيزة، تمكن من ضبط المتهمين في عدة أكمنة، وأقروا بارتكاب الواقعة وصحة التحريات، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.


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