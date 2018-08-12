حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

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قرر المستشار محمد مصطفى رئيس نيابة استئناف الإسكندرية حبس المتهم الثانى الراهب فلتاؤس المقارى، المحجوز بمستشفى مايكل أنجلو بالزمالك، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اعترف بالاشتراك مع آخرين فى قتل الأنبا بيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.

وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى المستشفى مكان احتجاز المتهم الثانى الراهب فلتاؤس المقارى، واسمه العلمانى ريمون رسمى منصور (33 سنة) لاستجوابه بعدما اعترف عليه الراهب المشلوح أشعياء المقارى، المحبوس أيضا أربعة أيام على ذمة التحقيقات بالاشتراك فى قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بالاشتراك مع آخرين.

وأكد مصدر أمنى أن النيابة واجهت فلتاؤس باعترافات الراهب أشعياء، حيث اعترف الأول بمشاركته فى عملية القتل مع آخرين، كما أوضح أنه قام بمحاولة الانتحار مرتين لخوفه من اكتشاف السلطات الأمنية لجريمته.