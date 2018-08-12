video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:15 م
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس الراهبان أشعياء وفلتاؤس
(أ ش أ)
إضافة تعليق

قرر المستشار محمد مصطفى رئيس نيابة استئناف الإسكندرية حبس المتهم الثانى الراهب فلتاؤس المقارى، المحجوز بمستشفى مايكل أنجلو بالزمالك، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اعترف بالاشتراك مع آخرين فى قتل الأنبا بيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.

وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى المستشفى مكان احتجاز المتهم الثانى الراهب فلتاؤس المقارى، واسمه العلمانى ريمون رسمى منصور (33 سنة) لاستجوابه بعدما اعترف عليه الراهب المشلوح أشعياء المقارى، المحبوس أيضا أربعة أيام على ذمة التحقيقات بالاشتراك فى قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بالاشتراك مع آخرين.

وأكد مصدر أمنى أن النيابة واجهت فلتاؤس باعترافات الراهب أشعياء، حيث اعترف الأول بمشاركته فى عملية القتل مع آخرين، كما أوضح أنه قام بمحاولة الانتحار مرتين لخوفه من اكتشاف السلطات الأمنية لجريمته.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل اعتراف اشعياء بقتل الأنبا إبيفانوس × 8 مشاهد.. الاستماع لأقوال 145 راهبا.. وكاميرات المراقبة وأقوال الشهود تكذب المتهم.. والراهب المشلوح يعترف ويرشد عن أداة الجريمة.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

فيديو.. دفاع الراهب المشلوح: غدا تجديد حبس المتهم أشعياء المقارى

حبس الراهب فلتاؤس

مقتل الانبا ابيفانيوس

الراهب فلتاؤس

استئناف الاسكندريه




لا تفوتك
فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة