video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جنايات القاهرة تقضى ببراءة المتهم بحرق سيارة شرطة فى حدائق حلوان

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:32 م
جنايات القاهرة تقضى ببراءة المتهم بحرق سيارة شرطة فى حدائق حلوان محكمة- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ عزوز الديب ـ تصوير خالد كامل
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، ببراءة المتهم نور الدين جمعة فى اتهامه وآخرين تم الحكم عليهم بإحراق سيارة شرطة فى منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام 2015.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن قنديل وعضوية  المستشارين محمد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

أسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالفيديو.. المؤبد لمتهمين والمشدد 3 سنوات لآخر وبراءة متهم فى "أحداث حلوان الثانية"

اليوم.. الحكم على 3 متهمين فى "أحداث حلوان الثانية"

بالفيديو.. مدّ أجل الحكم على 3 متهمين فى "أحداث حلوان الثانية" لـ29 أغسطس

احداث حلوان

احراق سيارة شرطة

الحكم باحداث حلوان

حيازه اسلحه

معهد امناء الشرطه

محكمه الجنايات

حرق سياره شرطه

اخبار

اخبار الحوادث




لا تفوتك
السكة الحديد: مجهول يلقى حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

السكة الحديد: مجهول يلقى حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

ننشر خطة وزارة الزراعة استعداد لعيد الأضحى.. 20% تخفيضات بمنافد طرح السلع.. ذبح الأضاحى بالمجان فى المجازر.. و27 مديرية تحكم قبضتها على أسواق بيع العجول واللحوم.. منع الإجازات.. وغرف عمليات لتلقى الشكاوى

ننشر خطة وزارة الزراعة استعداد لعيد الأضحى.. 20% تخفيضات بمنافد طرح السلع.. ذبح الأضاحى بالمجان فى المجازر.. و27 مديرية تحكم قبضتها على أسواق بيع العجول واللحوم.. منع الإجازات.. وغرف عمليات لتلقى الشكاوى

"تيتو" يقص شريط الأزمات بين أجيرى واتحاد الكرة.. الخواجة يضم مدرب "درجة ثانية" لجهاز الفراعنة.. أعضاء الجبلاية يعترضون بسبب قلة الطموح..واجتماع الأربعاء المقبل يحسم التشكيل النهائى لجهاز المنتخب

"تيتو" يقص شريط الأزمات بين أجيرى واتحاد الكرة.. الخواجة يضم مدرب "درجة ثانية" لجهاز الفراعنة.. أعضاء الجبلاية يعترضون بسبب قلة الطموح..واجتماع الأربعاء المقبل يحسم التشكيل النهائى لجهاز المنتخب

المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا من فرنسا لمواجتها وديا

المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا من فرنسا لمواجتها وديا

الحاجة أم الاختراع.. 10 أفكار ذكية لتقليل الفوضى فى الأماكن الضيقة

الحاجة أم الاختراع.. 10 أفكار ذكية لتقليل الفوضى فى الأماكن الضيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة