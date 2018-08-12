video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جماعة متمردة فى إثيوبيا تعلن وقفا لإطلاق النار مع تنفيذ الحكومة لإصلاحات

الأحد، 12 أغسطس 2018 04:14 م
جماعة متمردة فى إثيوبيا تعلن وقفا لإطلاق النار مع تنفيذ الحكومة لإصلاحات شرطة إثيوبيا- أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

 أعلنت جماعة متمردة فى إثيوبيا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد، اليوم الأحد، فى أحدث خطوة تتخذها حركة منشقة لإنهاء القتال فى أعقاب تنفيذ الحكومة لعدد من الإصلاحات.

وبدأت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادن مساعيها للانفصال بالإقليم الصومالى فى شرق إثيوبيا المعروف أيضا باسم أوجادن عام 1984. وفى 2007 شنت القوات الإثيوبية هجوما واسع النطاق ضد متمردى الجبهة بعد أن هاجموا منشأة نفطية تديرها الصين وقتلوا 74 شخصا. لكن الجبهة كانت من بين مجموعتين حذفهما البرلمان من قائمة الحركات المحظورة فى إطار إصلاحات يقودها رئيس الوزراء أبى أحمد الذى بادر بالسلام تجاه معارضين.

وقالت الجبهة فى بيان إنها أخذت فى الاعتبار الخطوات الإيجابية التى نفذتها الحكومة الإثيوبية لإرساء أساس لإجراء محادثات ومفاوضات سلمية.  وأضاف البيان أن الجبهة ستوقف كل العمليات العسكرية والأمنية للتوصل لحل دائم لصراع أوجادن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطع الإنترنت فى شرق إثيوبيا وسط أعمال عنف فى المنطقة

اثيوبيا

اخبار اثيوبيا

اخبار العالم

اخبار اثيوبيا اليوم




لا تفوتك
فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة