جمارك المطار تحبط محاولة تهريب هواتف "اي فون" وساعات تجسس

كتب احمد مصطفي-رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، برئاسة عبد الحليم محمد مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة وساعات التجسس بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 رقم الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وبغرض التهرب من سداد الضرائب الرسوم والتخلص من القيود الاستيرادية.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط المغربية رقم 501 القادمة من المغرب، اشتبه فتحى فوزى رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب سودانى الأصل يحمل جواز سفر أمريكى قادم من أمريكا ترانزيت المغرب.

وبالعرض على أسامة دياب مشرف الصالة الخضراء قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة بمعرفة سامح سيد مأمور الفحص حيث أفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة يشتبه فى أنها هواتف محمولة.

بالعرض على عبد الحليم محمد مدير الجمرك قرر تكليف أمانى عبدالله مأمور التفتيش بتفتيش حقائبه، حيث تبين وجود 79 هاتفا محمولا ماركة أى فون و 7 ساعات تجسس مزودة بخاصية التصوير بالفيديو، وتقدر قيمة المضبوطات، بما يزيد عن 800 ألف جنيه، اشترك فى العد والتحريز أحمد أمين وبسمة شلبى وتامر خالد وعمرو شعبان وكريم الغريب، وقرر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 57 لسنة 2018.