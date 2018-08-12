video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جمارك المطار تحبط محاولة تهريب هواتف "اي فون" وساعات تجسس

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:55 م
جمارك المطار تحبط محاولة تهريب هواتف "اي فون" وساعات تجسس مطار القاهره
كتب احمد مصطفي-رحاب نبيل
إضافة تعليق
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، برئاسة عبد الحليم محمد مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة وساعات التجسس بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 رقم الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وبغرض التهرب من سداد الضرائب الرسوم والتخلص من القيود الاستيرادية.
 
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط المغربية رقم 501 القادمة من المغرب، اشتبه فتحى فوزى رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب سودانى الأصل يحمل جواز سفر أمريكى قادم من أمريكا ترانزيت المغرب.
 
وبالعرض على أسامة دياب مشرف الصالة الخضراء  قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة بمعرفة سامح سيد مأمور الفحص حيث أفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة يشتبه فى أنها هواتف محمولة.
 
بالعرض على عبد الحليم محمد مدير الجمرك قرر تكليف أمانى عبدالله مأمور التفتيش بتفتيش حقائبه، حيث تبين وجود 79 هاتفا محمولا ماركة أى فون و 7 ساعات تجسس مزودة بخاصية التصوير بالفيديو، وتقدر قيمة المضبوطات، بما يزيد عن 800 ألف جنيه، اشترك فى العد والتحريز أحمد أمين وبسمة شلبى وتامر خالد وعمرو شعبان وكريم الغريب، وقرر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم  رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة  وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 57 لسنة 2018.
 

 


 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل نقل البرلمان يطلب نشر أسماء المتهربين من الضرائب والجمارك بقائمة سوداء

3.5 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر يوليو

تهريب

اي فون

ساعات تجسس

مطار القاهرة




لا تفوتك
فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة