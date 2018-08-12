ثقافة الإسكندرية تنظم مهرجان العامية الأول بمصطفى كامل

الإسكندرية – هناء أبو العز

تنظم إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة الإسكندرية، مهرجان شعراء العامية الأول (دوره الشاعر الراحل على المحمدى) وذلك فى السادسة من مساء اليوم بقصر ثقافة مصطفى كامل .

قال مسعود المصرى مدير عام الفرع، إن المهرجان يقام ضمن البرنامج الصيفى للإدارة العامة للثقافة العامة بهيئة قصور الثقافة.

و أشار المصرى أن المهرجان يشارك به نخبة من شعراء الثغر منهم د. أحمد جويلى ، محمد فراج، وقت القلوب سليمان، محمد إبراهيم سليمان، هدى عبد الغني، فؤاد إبراهيم، محمد نظمى، غزة الزرقاني، إيهاب سلام، آمال بسيونى، عمرو التركى ، أحمد عواد ، ووليد المصرى.

يذكر أن ضيف المهرجان الشاعر محمد طعيمة، و يديره الشاعر صادق أمين .